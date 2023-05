Principe Harry se ne va? E Re Carlo brinda con queste parole: sconvolgente

08 maggio 2023 a

È rimasto deluso e addolorato re Carlo III quando il figlio, il principe Harry, ha lasciato la cerimonia di incoronazione ancora prima che finisse. Sperava che rimanesse un po' di più delle 28 ore che il duca di Sussex si è concesso a Londra e che si unisse al pranzo di famiglia a Buckingham Palace organizzato al termine dell’evento. Ma così non è stato. Qualcuno nella famiglia reale ha tirato un sospiro di sollievo, riporta il Daily Mail, ma re Carlo no. E ha pure voluto brindare a quel nipotino, Archie, che quasi non conosce e che proprio ieri, domenica 7 maggio, compiva quattro anni.

Harry è tornato subito in California proprio per il compleanno del figlio, per il quale la madre, Meghan, pare avesse organizzato una mini-festicciola. Carlo però ha voluto brindare comunque "a quelli che non sono qui" e ha augurato al nipotino un felice compleanno "ovunque egli sia".

Dopo la cerimonia era stato organizzato un buffet in piedi a palazzo a cui hanno partecipato, oltre ai membri della famiglia reale, anche i familiari di Camilla: sua sorella Annabel, la migliore amica, Lady Landsdowne, che erano state le sue dame alla cerimonia, insieme ai figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, insieme a tutti i nipoti, Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus. C’era anche la famiglia della principessa del Galles: i genitori Carole e Michael Middleton insieme ai fratelli, Pippa e James.