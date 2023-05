Principe Harry, "penso domani": mentre il padre veniva incoronato... Cos'ha detto

06 maggio 2023 a

Il principe Harry ha assistito all'incoronazione del padre Carlo oggi in terza fila, posizionato tra il marito della pincipessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina. Nonostante i rumors degli ultimi giorni, il duca di Sussex è apparso sereno durante la cerimonia, mostrando talvolta un sorrisino quasi strafottente.

Come è ormai noto, Harry ha partecipato all'importante evento senza la moglie Meghan Markle e senza i suoi due figli. Gli osservatori più attenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: mentre Carlo veniva incoronato, il duca avrebbe scambiato qualche battuta in serenità con Jack Brooksbank. Secondo la lettrice labiale Jacqui Press, come riporta il Daily Mail, Harry avrebbe detto: "È divertente, interessante".

A una domanda, di cui non si sa il contenuto, del signor Brooksbank, il principe Harry avrebbe risposto: "Quasi un quarto alle 4?". E il marito di Eugenie poi avrebbe detto: "Oh davvero, quando?". E il duca: "Penso domani...". Dopo la storica incoronazione il duca di Sussex, 38 anni, è tornato di corsa in California dalla moglie per festeggiare il quarto compleanno del figlio Archie.