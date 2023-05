Kate Middleton e "l'amante di William": roba clamorosa in chiesa

11 maggio 2023 a

a

a

Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ormai bollata come "l'amante di William", era presente all'incoronazione di Re Carlo. Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme al principe George alla cerimonia, ha cercato di restarsene in disparte eppure tutti non hanno potuto non notare un dettaglio in comune con la "rivale", la principessa Kate Middleton.

Le due non si sono mai neanche guardate durante l'evento. Rose però oltre all'abito bianco e nero lungo ed elegantissimo indossava un paio di scarpe molto amate da Kate. Si tratta di un paio di décolleté di pelle nera scamosciate con fiocco sul retro del marchio italiano Aquazzurra. È l'iconico modello Bow Tie 105 a punta e con tacco a spillo.

Attenzione però, Queste calzature sono state indossate per la prima volta tra i reali da Meghan Markle, che dal 2018 le ha messe in diverse occasioni e in diversi colori.

La foto che svela "il nuovo principe Harry": un dramma per Kate Middleton? | Guarda

Rose Hanbury, esattamente come la Middleton, ha origini borghesi e non nobili. In passato è stata modella per l'agenzia Stormy Models e ha sposato poi David, di 23 anni più grande, con il quale ha avuto tre figli, i gemelli Oliver e Alexander che oggi hanno 13 anni e Iris, di sei. Pare che in passato e fino al 2019 le due fossero amiche ma dopo un articolo pubblicato dal The Sun, poi rimosso, in cui si riportava la voce di un presunto tradimento da parte di William con Rose mentre la moglie era incinta, non si sono più rivolte la parola.