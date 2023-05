Zelensky a Roma, la diretta: "Oggi...", appena atterrato la frase che complica tutto

13 maggio 2023 a

Una Roma blindata ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che incontrerà in visita privata Papa Francesco e quindi avrà faccia a faccia con il presidente italiano Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. La Questura di Roma ha varato un piano che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Al lavoro artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Effettuata l'attività di bonifica e controllo anche nel sottosuolo. La zona intorno all'hotel Parco dei Principi, ai Parioli, che dovrebbe essere il quartier generale scelto dal presidente ucraino, è presidiata dalle forze dell'ordine.



Ore 11.18: Salvini; "avrei incontrato Zelensky ma non era previsto"

"Avrei incontrato Zelensky ma non era previsto". Sono le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega. Il presidente ucraino oggi a Roma incontrerà in mattinata Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Nel pomeriggio invece visita privata con Papa Francesco.

Ore 11.12, "lavoriamo per una pace giusta"

La visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma "credo sia un riconoscimento dell'importanza dell'Italia. Ribadiremo un sostegno totale a 360 gradi, da tutti i punti di vista". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'aeroporto di Ciampino, parlando con i giornalisti dopo l'arrivo di Zelensky. "Lavoriamo ovviamente per la pace e sosteniamo tutte le iniziative a favore della pace, ma sia chiaro che pace significa giustizia, e quindi l'indipendenza totale dell'Ucraina", ha aggiunto Tajani.



Ore 10.56: Tajani, "Italia a difesa della libertà e della democrazia"

"L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia": è il post pubblicato su Twitter dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a corredo della foto che lo ritrae con Zelensky a Ciampino.

Ore 10.45: "Visita importante per la vittoria di Kiev"

La visita a Roma del presidente Zelensky è "importante per la vittoria dell'Ucraina". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da poco atterrato per la sua visita nella capitale. "Oggi a Roma. Incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina", si legge nel tweet. Un passaggio, quello sulla "vittoria dell'Ucraina", che non piacerà per nulla a Mosca e che potrebbe complicare non poco le ambizioni di Italia e soprattutto Vaticano di diventare "mediatori" nel tavolo di pace con la Russia.

Ore 10.40: Per le 11.30 Mattarella-Zelensky al Quirinale

E' previsto tra le 11.30 e le 12 l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente ucraino, Volodimir Zelensky.

Ore 10.22: Zelensky su un aereo italiano

Il presidente Zelensky è arrivato allo scalo romano a bordo di un aereo con la scritta "Repubblica italiana". Probabilmente, come suggerisce anche Enrico Mentana nel suo speciale TgLa7, la scelta rientra in una logica di sicurezza massima: viaggiare sull'aereo di un paese non cobelligerante ha messo al riparo Zelensky dalla possibilità che il mezzo venisse attaccato e abbattuto dai caccia russi in territorio ucraino. Allo stesso modo, le auto che accompagnano Zelensky e il corpo diplomatico sono tutte uguali, per rendere indistinguibile la vettura su cui viaggia il presidente ucranino.

Ore 10.10: Tajani accoglie Zelensky a Ciampino

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani accoglie a Ciampino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con Tajani c'è l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk.