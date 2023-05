Kate Middleton, niente inchino: una furia con Camilla

20 maggio 2023 a

Camilla nel mirino di Kate Middleton. La moglie del principe William ce l'avrebbe con l'attuale sovrana perché a lei sarebbe stato permesso di invitare all'incoronazione ben venti membri della sua famiglia mentre a Kate sono stati riservati solo quattro inviti.

Da qui la decisione della principessa del Galles di non inchinarsi durante l'incoronazione. Ad alimentare i sospetti, Tom Bower, autore britannico ex produttore televisivo della BBC. Secondo il 76enne tra le due ci sarebbero "forti tensioni che hanno portato la prima a non fare l'inchino alla seconda durante l'incoronazione".

A suo dire, il 6 maggio scorso, Kate era "arrabbiata" con la regina consorte tanto da non farle il curtsy, la riverenza, dopo che le era stata posta la corona sulla testa. "Guardando il filmato dell'incoronazione si nota che quando il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l'uscita dell'Abbazia di Westminster i principi del Galles si inchinano al sovrano". La rabbia di Kate con ogni probabilità è anche quella del marito William. I due si muovono in sintonia. Non a caso, durante il grande concerto al castello di Windsor, "William nel suo discorso non ha fatto alcun riferimento a Camilla". Insomma, le tensioni a Buckingham Palace non mancano.