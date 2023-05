Ecoteppisti fermano il traffico: finisce malissimo, la reazione choc

22 maggio 2023 a

Una nuova protesta da parte degli ambientalisti fa impazzire gli automobilisti: è successo a Londra, dove un uomo ha aggredito gli attivisti per il clima che stavano bloccando il traffico, strappando gli striscioni dalle mani dei manifestanti e spingendo uno di loro a terra. Si trattava di membri del gruppo Just Stop Oil, i quali hanno protestato bloccando le strade della capitale britannica. Scene simili a quelle che si sono già viste più volte anche in Italia con Ultima Generazione.

Tre settimane fa un’attivista dello stesso gruppo, Just Stop Oil, era stata investita in strada da un’auto. Nonostante questo, comunque, il gruppo ha fatto sapere che non ha intenzione di fermarsi. "Continueremo a marciare per le strade del centro di Londra oggi, interromperemo la nostra campagna nel momento in cui il governo interromperà la concessione di licenze a qualsiasi nuovo progetto di combustibili fossili nel Regno Unito", hanno scritto in una nota.

Ieri invece ha fatto discutere la protesta messa in atto dagli attivisti di Ultima Generazione, che hanno gettato del liquido nero nella Fontana di Trevi mostrando poi uno striscione per la campagna "Non paghiamo il fossile". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un tweet ha fatto subito sapere che per l'intervento di ripulitura sarebbero state usate risorse pubbliche, oltre allo spreco di 300mila litri di acqua, dettaglio che ha scatenato numerose polemiche.