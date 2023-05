Russia, ci siamo: si scatena l'inferno sull'Ucraina, 54 droni in volo

28 maggio 2023 a

La Russia ha effettuato un nuovo massiccio attacco notturno con droni contro la capitale dell’Ucraina Kiev, uccidendo almeno una persona. Lo ha riferito il sindaco Vitaliy Klitschko, precisando che l’uomo è morto quando i detriti di un drone sono caduti vicino a una stazione di servizio, mentre una donna è rimasta ferita. Complessivamente, la Russia ha lanciato 54 droni ’kamikaze, 52 dei quali sono stati abbattuti, ha riferito l’aeronautica ucraina. Nella sola Kiev sono stati intercettati più di 40 Uav, hanno detto i funzionari. Di fatto Kiev è stata oggetto del più grande attacco tramite droni dall’inizio della guerra contro la Russia, alla vigilia della celebrazione dell’anniversario della sua fondazione. La Russia ha infatti lanciato "l’attacco più massiccio" sulla città nella notte tramite droni Shahed di fabbricazione iraniana, ha dichiarato Serhii Popko, alto funzionario militare di Kiev.

L’attacco è durato più di cinque ore, con la difesa aerea che avrebbe abbattuto più di 40 droni. Almeno una persona è rimasta uccisa nell’attacco, un uomo di 41 anni, mentre una donna di 35 anni è stata ricoverata in ospedale, come dichiarato dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Intanto la Russia ha perso nell’ultimo giorno 400 uomini, facendo salire a 206.600 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 206.600 uomini, 3.797 carri armati, 7.456 mezzi corazzati, 3.425 sistemi d’artiglieria, 574 lanciarazzi multipli, 329 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 313 aerei, 298 elicotteri, 6.192 autoveicoli, 18 unità navali e 2.993 droni.