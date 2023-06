Matrimonio, sposa incinta ma non del marito: con chi è andata a letto

03 giugno 2023 a

Una storia che ha dell'assurdo quella raccontata da una ragazza su "Reddit", il social nel quale le persone condividono anonimamente le loro avventure. La giovane inglese ha ammesso di essere stata perdonata dal futuro marito, anche se incinta di un altro. Tutto vero. "Sono stata con le mie amiche all'addio al nubilato in Messico - ha raccontato la sposa -. Non avevo nessuna cattiva intenzione, ma forse qualche mia amica sperava che mi lasciassi andare". E così "l'ultimo giorno le mie amiche hanno organizzato una festa con alcuni spogliarellisti. Abbiamo bevuto e fumato erba, poi la situazione è degenerata. Ho perso completamente il controllo".

La serata è dunque peggiorata: "Uno dei ragazzi mi ha portata via e, purtroppo, siamo andati a letto". Poi la scoperta: "Abbiamo usato il preservativo, non so come sia successo, ma sono rimasta incinta". Nessun dubbio sulla paternità del piccolo, dato che il marito "non può avere figli".

La donna ha deciso di raccontare tutto facendosi forza, ma "la sua reazione mi ha sorpresa". L'uomo, infatti, "è sparito per due giorni, pensavo volesse lasciarmi per sempre. Invece è tornato e mi ha chiesto se lo amo. Io ovviamente gli ho detto di sì e mi ha perdonata". Non solo: "Abbiamo sempre sognato di avere un figlio, probabilmente lo avremmo adottato. Così abbiamo deciso di tenerlo". Un racconto che ha spiazzato molti. "Sembra la trama di un film - si legge in un commento -, ritieniti fortunata ad avere un marito così". E un altro solleva qualche sospetto: "Forse anche lui aveva qualcosa da farsi perdonare".