Giorgia Meloni, Kais Saied: "Lo dico a voce alta, chi è il premier italiano"

06 giugno 2023 a

Trionfo per Giorgia Meloni anche in Tunisia, dove la premier è volata per incontrare il Capo dello Stato tunisino, Kais Saied. Che della presidente del Consiglio ha dato un giudizio parecchio positivo: "Lo dico a voce alta, oggi lei è una donna che dice a voce alta quello che gli altri pensano in silenzio". Saied lo ha fatto presente alla Meloni dopo averla accolta al Palazzo presidenziale di Tunisi e prima del colloquio in programma.

"Sono molto felice di essere qui", ha detto a sua volta la Meloni a Saied al suo arrivo. "Anche io sono molto felice di vederla e di parlare con lei dei nostri problemi", ha risposto Saied. Stando a quanto trapelato, pare che il colloquio bilaterale ufficiale sia stato molto lungo, circa un'ora e 45 minuti. E questo, come fanno osservare fonti italiane, è il segnale di un buon feeling tra i due leader. Altro segnale di sintonia sarebbe arrivato al termine dell'incontro, quando Meloni e Saied con le delegazioni si sono nuovamente trattenuti informalmente, davanti a un caffè nella terrazza, per ulteriori scambi di vedute.

Poco fa la premier ha lasciato il Palazzo di Cartagine, sede dell'amministrazione presidenziale della Tunisia, per andare alla Kasbah dove incontrerà la sua omologa tunisina, Najla Bouden. Che già l'aveva accolta questa mattina all'aeroporto di Tunisi-Cartagine. E anche in questo caso specifico, la conversazione tra le due leader nella sala Vip dello scalo aereo era stata più lunga del previsto.