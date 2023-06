Diga di Nova Kakhovka distrutta, ecco i video dell'Apocalisse (e quali sono i rischi)

La diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, è stata colpita. E mentre continua il rimpallo di responsabilità tra Kiev e Mosca, aumenta la preoccupazione. Nel giro di poche ore, infatti, interi territori nella parte meridionale dell’oblast di Kherson sono stati allagati e il livello dell’acqua sta continuando a salire. Danni che possono avere pesanti conseguenze anche sulla guerra. La diga - spiega Inside Over - assicura l’acqua per irrigare i campi e per alimentare l’unico canale che rifornisce la penisola di Crimea. Ma non solo perché l’opera è associata una centrale elettrica dalla capacità di 357 Mw. Motivo per cui l’infrastruttura di Nova Kakhovka è finita al centro dello scontro tra Russia e Ucraina già nel 2014, all’indomani dell’annessione della Crimea da parte di Mosca.

Poi negli anni Ottanta, con la costruzione della centrale nucleare di Enerhodar, l’importanza della diga è ulteriormente cresciuta. L’alimentazione dell’impianto atomico più grande d’Europa passa infatti anche dalle acque del bacino di Nova Kahkovka. Ecco dunque che i timori non mancano. Oltre alle preoccupazioni per l'incolumità dei cittadini che abitano nei dintorni, gli effetti potrebbero essere ben evidenti anche sotto il profilo bellico.

What Russia did in Nova Kakhovka can be compared to the use of weapons of mass destruction. This will cause catastrophic long-term effect for thousands of people. Attack on the dam is a direct violation of the Geneva Convention. Deliberate and well planned terrorist attack. pic.twitter.com/6oiyfdJLtT