Baba Vanga, "enorme esplosione e mondo sconvolto": 2023, profezia-choc

07 giugno 2023 a

Nonostante Baba Vanga, una signora bulgara, semianalfabeta e cieca, sia morta nel 1996, e non abbia lasciato alcun testo scritto su possibili avvenimenti futuri rispetto alla sua morte, viene ritenuta da molti una veggente. Avrebbe previsto il crollo delle Torri Gemelle - sostengono i suoi fan - e dunque meriterebbe di essere "interpellata" per sapere in anticipo cosa accadrà in questo 2023 ormai al giro di boa. Secondo quanto riportato dal New York Post, la veggente ha predetto, prima di morire, un devastante incidente nucleare proprio per questo anno. Pare che la bulgara abbia accennato a una grandissima esplosione che coinvolgerà una centrale nucleare e che causerà l'insediamento di nubi tossiche su tutta l'Asia. Una nuova Chernobyl, dunque, che potrebbe cambiare i connotati del mondo.

Se non bastasse la minaccia nucleare a disegnare un prossimo futuro da Apocalisse, la cosiddetta “Nostradamus dei Balcani” avrebbe anche previsto anche il cambio dell'orbita terrestre (un movimento più vicino al sole potrebbe sciogliere i ghiacciai e inondare il pianeta, mentre un movimento più lontano potrebbe farci precipitare in un'era glaciale); l'uso di un'arma biologica da parte di una superpotenza che causerà causando centinaia di migliaia di morti; e la fine della procreazione. Baba Vanga sembra infatti che abbia predetto che entro la fine del 2023 finiranno anche le gravidanze naturali. Nessuna donna, quindi, metterà più al mondo bambini e la riproduzione sarà affidata ai laboratori. Tutto entro il 2023. C'è qualcuno che ci crede.