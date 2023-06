Cina, la rivelazione che può scatenare una guerra: "Base di Pechino a Cuba"

08 giugno 2023 a

La Cina intende costruire una base di spionaggio a Cuba. Lo scoop è del Wall Street Journal, che cita fonti di intelligence americane. Il regime di Pechino avrebbe offerto miliardi di dollari per dotarsi di una piattaforma di spionaggio elettronico permanente a soli 160 chilometri dalla costa della Florida: un piano che si basa sul fatto che il governo dell’Avana versa in enormi difficoltà economiche, per questo avrebbe dato la sua disponibilità.

“In termini di capacità di spionaggio - è il commento di Federico Rampini sul Corriere della Sera - questa è la sfida più audace e visibile che Pechino lancia contro gli Stati Uniti. È anche una sfida alla Russia, di cui Cuba è stata un’alleata nonché una base militare e spionistica fin dalle origini della rivoluzione castrista. Dal punto di vista russo questa penetrazione cinese a Cuba si può interpretare come uno dei prezzi che Vladimir Putin è costretto a pagare a Xi Jinping per l’appoggio ricevuto nella guerra in Ucraina”.

Secondo Rampini senza la guerra sarebbe stata impensabile una “invasione” della Cina a Cuba: “Il sostegno economico della Repubblica Popolare è stato essenziale per Mosca dall’inizio del conflitto, ma il conto è salato. Sul fronte economico Putin condanna la Russia a diventare una colonia cinese. I costi stanno diventando sempre più visibili anche sul versante geopolitico. La Cina insidia apertamente l’influenza russa in diverse aree del mondo, incluse le repubbliche ex-sovietiche dell’Asia centrale. Ora questa avanzata cinese si spinge fino ai Caraibi”.