Droni sui campi di addestramento: "Spionaggio militare?", è allarme

Si teme lo spionaggio in Germania, dove alcuni droni sorvolano i siti di addestramento della Bundeswehr. Le autorità di sicurezza stanno infatti indagando su alcuni voli sospetti in Sassonia-Anhalt nell’area di addestramento militare di Altengrabow (Jerichower Land). Stando a quanto riporta la Mitteldeutsche Zeitung (Mz). "Un numero medio di incidenti è stato segnalato ad Altengrabow quest’anno".

E ancora, riferisce un portavoce del comando territoriale: "Una buona parte degli avvistamenti di droni è avvenuta di notte". In ogni caso questi non sarebbero gli unici voli sospetti. Nelle ultime settimane se ne sono verificati diversi. E spesso tra le 22:00 e mezzanotte. Per motivi di sicurezza militare, non è stato possibile divulgare ulteriori dettagli dell’indagine, ha spiegato il comando su richiesta. In ogni caso "la Bundeswehr lavora a stretto contatto con altre autorità di sicurezza come la rispettiva polizia di stato, la polizia federale e l’Ufficio federale della polizia criminale".

Secondo il comando, nell’anno in corso c’è stato "un numero elevato di segnalazioni di droni sui siti della Bundeswehr". Motivo per cui "l’esercito tedesco ha quindi redatto un catalogo di misure per tutte le località in Germania. Tra l’altro, questo prevede l’uso di difese contro i droni come il sistema HP-47. Questo fucile anti-drone interrompe, tra l’altro, la connessione tra drone e gps mediante interferenze mirate".