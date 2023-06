Ucraina, "conquistato il villaggio di Storozhove, cosa significa"

12 giugno 2023 a

a

a

"Gli ucraini stanno puntando a Sud, puntano a Mariupol". La controffensiva di Kiev, spiega l'esperta georgiana Nona Mikhelidze in studio a Coffee Break, su La7, "non è un bottone rosso". Ma un lento movimento che potrebbe spostare nuovamente il fronte della guerra e "soffocare" l'esercito invasore russo. Il segnale sarebbe l'annuncio delle autorità militari ucraine: i marines di Odessa hanno confermato di aver liberato il villaggio di Storozhove nella regione di Donetsk. Lo riporta Unian. "Come risultato dello sgombero dell'insediamento, una cinquantina di russi sono stati uccisi e quattro sono stati fatti prigionieri. Oggi la nostra bandiera sventola di nuovo su Storozhove, e lo stesso avverrà in ogni insediamento fino a quando non libereremo tutta l'Ucraina". "La bandiera nazionale sventola di nuovo su Storozhove", ha confermato la viceministra ucraina della Difesa Hanna Maliar. Nella giornata di domenica le forze ucraine avevano annunciato la liberazione di altri tre villaggi del Donetsk. Dopo la battaglia campale di Bakhmut, durata mesi, i russi hanno perso ogni spinta propulsiva. Da qui la riflessione della Mikhelidze, secondo cui ora potrebbe essere l'esercito ucraino a prendere il sopravvento con l'obiettivo di tagliare i collegamenti tra la Russia e la Crimea, riprendendo possesso del "corridoio

Questi villaggi si trovano nella cosiddetta "sporgenza Vremivka", una sezione della linea del fronte dove l'area controllata dai russi sporge nel territorio occupato dall'Ucraina. La zona è diventata oggetto di pesanti combattimenti. Il ministero della Difesa russo non ha confermato la ritirata russa dai villaggi, ma alcuni blogger militari hanno riconosciuto la perdita del controllo su di essi da parte delle truppe di Mosca. Le autorità russe, nel frattempo, hanno affermato che le loro truppe mantengono il controllo su oltre 1.000 chilometri della linea del fronte lungo l'Ucraina meridionale e orientale.