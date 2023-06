Roman Abramovich sparito nel nulla, ecco che fine ha fatto

16 giugno 2023 a

Che fine ha fatto Roman Abramovich? L'oligarca russo, ex proprietario del Chelsea, sembra essere sparito nel nulla. È passato poco più di un anno da quando ha ceduto il club a un consorzio americano. Una delle ultime volte in cui è stato avvistato era il marzo del 2022 e lui si trovava, in jeans e felpa, all’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, in attesa di imbarcarsi sul suo jet privato in direzione Mosca.

All'epoca il governo britannico ne aveva congelato tutti i beni, così come aveva fatto con tutti gli altri oligarchi russi o comunque con chi aveva sempre mostrato vicinanza a Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Abramovich, dal canto suo, aveva anche provato a bloccare la guerra, presentandosi come mediatore fra Kiev e Mosca. Ma non ebbe successo.

Oggi, comunque, come riporta il Mirror citato dal Corriere della Sera, Abramovich vivrebbe in una villa da 20 milioni di sterline a Istanbul. L’avrebbe presa in affitto per 50mila euro al mese. Il fatto che si sia trasferito lì, però, non va dato per certo. Ci sarebbero ancora dei dubbi sulla sua effettiva presenza in quella villa. Un media turco, infatti, ha riferito di aver fatto volare un drone vicino alla proprietà lo scorso dicembre nel tentativo di intravederlo, ma senza successo.