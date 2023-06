Russia, missili sui leader africani a Kiev: l'ultimo orrore

16 giugno 2023 a

Sono piovuti missili su Kiev stamattina mentre iniziava la visita la visita in Ucraina del presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, arrivato con una delegazione africana per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ambito di una missione di pace che domani dovrebbe portarli a incontrare a San Pietroburgo anche il presidente russo Vladimir Putin. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha riferito di un'esplosione nel quartiere di Podil mentre "i missili continuano a volare su Kiev". "Altri razzi sono in arrivo", ha scritto su Telegram il primo cittadino della capitale ucraina. Secondo il comando dell'aviazione Ucraina, citato dall'emittente di Stato Ucraina Suspilne, "diversi missili Kalibr sono stati lanciati dal Mar Nero verso nord, in direzione di Kiev.

ALLEANZA NATO Gli alleati della Nato potrebbero essere pronti a rimuovere alcuni ostacoli sulla strada dell'Ucraina verso l'alleanza militare: lo ha detto oggi il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, secondo quanto riportano i media internazionali. "Ci sono sempre più segnali che indicano che tutti saranno in grado di trovare un accordo su questo", ha detto il ministro ai media a Bruxelles rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle notizie di stampa secondo cui gli Stati Uniti sono aperti a permettere a Kiev di rinunciare al processo formale di candidatura richiesto in passato ad altre nazioni. "Sarei aperto a questo", ha aggiunto Pistorius.

DISPONIBILE - Il presidente russo Vladimir Putin è aperto a qualsiasi contatto e idea per discutere le varie opzioni per risolvere la questione ucraina: lo afferma il Cremlino, come riporta Interfax." Il presidente Putin era e rimane aperto a qualsiasi contatto per discutere le opzioni di risoluzione del problema ucraino", ha dichiarato oggi aimedia il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Altra notizia è che Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno concordato che il leader russo visiterà la Turchia "presto", ha dichiarato Interfax, citando il consigliere del Cremlino per la politica estera Yury Ushakov.