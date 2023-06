Cina, tenta di perdere 100 chili: influencer muore a 21 anni "in diretta"

Caterina Maniaci 19 giugno 2023 a

Morire di fatica, di sfide a colpi di video e di presenze nei social, per raggiungere lo scopo di diventare magra, bella, perfetta. Una morte terribile, testimoniata, si potrebbe dire, minuto per minuto, mentre poi si è cercato di nascondere tutto. Accade in Cina. Una giovane Influencer di 21 anni è morta a causa di un tentativo di perdere quasi 100 chili in un campo di addestramento per la perdita di peso, sotto i riflettori del media statale cinese Cnr news che poi, secondo la Cnn, avrebbe tentato di occultare la vicenda.





Cuihua, questo il nome d’arte, per così dire, della giovane, aveva documentato i suoi sforzi per perdere peso ad uso e consumo delle sue decine di migliaia di follower su Douyin, la versione cinese di TikTok. Lei voleva anche portare avanti la sua personale battaglia contro la diffusione, nel suo Paese, di forme di obesità estrema soprattutto fra i più giovani. I video la riprendevano mentre si sottoponeva a intensi esercizi di allenamento e a pesanti sforzi fisici, continuando a ripetere come un mantra che il suo obiettivo irrinunciabile era di arrivare a pesare non più di sessanta chili, dai 156 che pesava.

Non ce l’ha fatta, è stata stroncata dalla fatica e dallo stress. E solo grazie ad una “catena” mediatica, questa storia sembra sia potuta circolare. In Cina, del resto, sembra che siano numerosi i campi di “rieducazione” per giovani problematici, ad esempio per affrontare la dilagante dipendenza dei ragazzi dai videogiochi, dove la disciplina e lo stile di vita sono durissimi.

La morte di Cuihua sta alimentando un dibattito su come e se sia possibile regolamentare la crescita esponenziale degli influencer, trasformati in vera e propria industria, dibattitto più che mai attuale a livello globale. Anche in Cina sono sempre più forti e preoccupanti le pressioni esercitate nei confronti delle ragazze, che sono spinte a conformarsi agli standard tradizionali di bellezza, ma anche le sfide dagli esiti tragici come quelle di Casal Palocco. Qualche settimana fa ancora in Cina è morto un altro influencer dopo aver bevuto in diretta web, a causa di una assurda sfida, diverse bottiglie di superalcolici.