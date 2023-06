Titan, l'ipotesi drammatica: "Implosione istantanea, come sono morti"

22 giugno 2023 a

La Guardia Costiera americana ha annunciato di aver trovato, nei pressi del relitto del Titanic, alcuni detriti del sommergibile sparito nel nulla da qualche giorno. Una conferma che apre ora la strada alle ipotesi sull'incidente che avrebbe provocato la perdita del contatto del Titan con la nave madre. Nel sottomarino Titan di OceanGate potrebbe essersi verificata una "implosione istantanea". È questa dunque l'ipotesi di Guillermo Soehnlein, co-fondatore della società' insieme al pilota scomparso del Titan Stockton Rush. "Quello che so e' indipendentemente dal sottomarino, quando si opera in profondità' la pressione e' così grande su qualsiasi sottomarino che se si verifica un guasto si verificherebbe un'implosione istantanea. Se e' quello che e' successo, sarebbe successo quattro giorni fa" ha detto Soehnlein in un'intervista alla Bbc subito dopo la notizia della Guardia costiera Usa del ritrovamento di un "campo di detriti" nella zona di ricerca vicina al relitto del Titanic.

Soehnlein ha anche affermato di non essere sorpreso se qualcosa venisse ritrovato anche in superficie. "So che il nostro protocollo per le comunicazioni perse prevede che il pilota faccia emergere il sottomarino. Fin dall'inizio ho sempre pensato che fosse probabilmente quello che avrebbe fatto Stockton" ha detto aggiungendo che, in questo caso la ricerca sarebbe ancora piu' difficile. Sohnlein, che ha lasciato OceanGate 10 anni fa, ha detto che non avrebbe agito diversamente date le circostanze: "Dobbiamo imparare da cio' che sta accadendo, scoprire cosa e' successo, prendere quelle lezioni e portarle avanti".