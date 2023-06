Evgenij Prigozhin, chi ha pagato il capo della Wagner: l'ipotesi-choc

24 giugno 2023 a

Cosa ha spinto il capo della Wagner, Evgenij Prigozhin, a scatenare una guerra civile in Russia? Un dubbio riguarda il suo improvviso cambio di posizione: se fino a qualche giorno fa era uno dei più convinti sostenitori della guerra in Ucraina, adesso invece dichiara in video che in realtà non c'erano i motivi per invadere il Paese di Zelensky. Una giravolta piuttosto sospetta.

Secondo quanto riportato da Dagospia, sono tre le ipotesi che potrebbero spiegare l'atteggiamento di Prigozhin in questo momento. La prima, che sarebbe anche quella più debole, vedrebbe l'ex fedelissimo di Putin travolto dalla propria ambizione e quindi desideroso di diventare l’alternativa al ministro della Difesa Shoigu, col quale tra l'altro non ci sono stati scambi amichevoli nell'ultimo periodo.

Stando alla seconda ipotesi, invece, Prigozhin potrebbe essere stato pagato da una intelligence straniera per velocizzare il processo di eliminazione di Putin e mettere fine così alla guerra in Ucraina. Guerra che starebbe costando parecchio ai principali paesi sostenitori e fornitori di armi a Kiev. I bilanci occidentali starebbero iniziando a sentire il peso di questo sostegno. Se Putin è costretto a combattere in casa, infatti, di certo non potrà concentrarsi sul conflitto in Ucraina, che avrebbe così una fine naturale.

La terza ipotesi, invece, vede il capo della Wagner ricoperto d'oro non da un paese estero ma dai tanti oligarchi russi che non vedono l’ora, soprattutto per i loro affari, di chiudere la guerra in corso. Ad averne piene le tasche sarebbero anche i cittadini russi: se qualcuno cerca di evitare l’arruolamento, in molti iniziano a senitre il peso delle sanzioni occidentali.