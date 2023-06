Prigozhin, rumors: "Avvistato al modesto Green City Hotel"

26 giugno 2023 a

a

a

Dopo 36 ore di mistero, è stato avvistato Evgeni Prigozhin. Il capo del Gruppo Wagner, autore del "golpetto" di sabato che ha messo a repentaglio il regime di Vladimir Putin e seminato il panico in tutta la Russia, sarebbe stato visto in un hotel nella capitale bielorussa, Minsk. Lo riportano canali Telegram russi.

Video su questo argomento Vladimir Putin riappare in pubblico? Ecco il video che scatena il sospetto

Secondo il Kyiv Post, che cita media bielorussi, sarebbe stato avvistato al Green City Hotel, descritto come "un modesto hotel a tre stelle". L'ultima traccia di Prigozhin vivo risaliva alla sera di sabato, quando, raggiunto con il Cremlino dopo essersi fermato con le sue truppe a 200 chilometri da Mosca, aveva fatto ritorno a Rostov, città da cui il tentato colpo di Stato era iniziato all'alba dello stesso giorno. I russi lo avevano acclamato come un eroe.

"I piani amano il silenzio": non è finita? Prigozhin, l'ultima brutale minaccia

Il fondamentale distretto militare a un centinaio di chilometri al confine ucraino era stato occupato dai miliziani dell'ex cuoco di Putin, che aveva annunciato una "marcia su Mosca" per deporre le gerarchie militari e della Difesa. Dodici ore dopo, aveva raggiunto un accordo mediato dal presidente bielorusso Lukashenko per un'amnistia per i suoi soldati il suo trasferimento in esilio proprio in Bielorussia.





"Prigozhin scappi a Kiev, a Minsk lo fanno fuori". Guarda il video de L'aria che tira su La7

"Fossi in Prigozhin non mi farei vedere a Minsk e andrei a Kiev - è la provocazione di Lorenzo Cremonesi, inviato di guerra del Corriere della Sera in Ucraina -, a Minsk lo faranno fuori subito". Il capo della Wagner, analizza la situazione Cremonesi, in collegamento con L'aria che tira Estate su La7, "ha perso. Putin è certamente molto più debole, per la sua incapacità di perdere questa scheggia impazzita che fino a pochi giorni fa era un suo fedelissimo. Ma Prigozhin voleva diventare il nuovo Putin e ha fallito". E come ripete l'editorialista del Corsera Paolo Mieli, "uno tra Prigozhin, il ministro della Difesa Shoigu e il capo di Stato maggiore russo Gerasimov morirà". Peraltro, fanno sapere dal quotidiano russo Kommersant, l'inchiesta annunciata da Putin contro il suo ex uomo di fiducia per "ammutinamento" resta tuttora aperta.