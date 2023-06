Principe William beccato così al nightclub: con Kate Middleton è finita?

28 giugno 2023 a

Notte brava per il principe William. Già, il reale e primo erede al trono di Re Carlo, è stato beccato mentre si concedeva una serata senza troppe inibizioni in un nightclub, il KOKO, locale esclusivo che si trova a Camden, quartiere di Londra. E, dettaglio non irrilevante, William era solo soletto, insomma della moglie Kate Middleton nessuna traccia.

Il futuro re, 41 anni, come rivela Dagospia che dà conto della vicenda aveva passato la giornata al Royal Ascot insieme proprio a Kate. Alla sera, però, via libera e fuga: figli e consorte a casa per la serata con gli amici e tanta birra.

Al night, William è stato infatti filmato con birra in mano e camicia sbottonava mentre ballava su un palchetto del locale. Insieme a lui due amici fraterni: uno di loro è il padrino del figlio Louis, nonché proprietario del nightclub, Guy Pelly. Secondo quanto trapelato, il principe si sarebbe trovato in quel posto per celebrare il suo 41esimo compleanno, che cadeva soltanto qualche giorno fa. E nel vedere le immagini, sono tornate alla mente le parole pronunciata dal reale solo poco tempo fa: "Ballare da sobrio è sempre una cattiva idea".

Già, il principe non appariva del tutto sobrio. Nessuno scandalo, ovviamente. Ma i più maliziosi hanno subito affacciato l'ipotesi che William cercasse di distrarsi dal suo matrimonio, poiché nel Regno Unito si stanno moltiplicando le voci secondo le quali con Kate Middleton non tutto andrebbe per il meglio. Ovviamente, dalla famiglia reale nessun commento al riguardo. Ma, come detto, le indiscrezioni continuano a inseguirsi.

