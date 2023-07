Prigozhin, "brutto incidente con la macchina"

01 luglio 2023 a

Sono ore, anzi giorni difficilissimi per Evgeny Prigozhin. L'uomo che sembrava avere in mano il potere militare con il suo Gruppo Wagner in Ucraina, e un grosso peso nelle gerarchie del Cremlino, nel giro di una settimana ha perso tutto. Il tentato golpe, la resa con Vladimir Putin, un azzardo fatale che lo ha costretto ad andare in esilio in Bielorussia e, di fatto, ha smembrato le sue milizie private.

Per molti, il soggiorno dell'ex "cuoco di Putin" a Minsk sarà breve, molto breve. E non perché verrà riabilitato dallo Zar ma perché, al contrario, il presidente russo avrebbe già deciso di farlo eliminare, nel più breve tempo possibile. E Osho, al secolo Federico Palmaroli, su Twitter ironizza a modo suo pubblicato una delle sue foto-vignette satiriche.

La veggente della Madonna di Trevignano azzarda una profezia proprio su Prigozhin. Cosa sa la statuina "miracolosa" sul destino del capo della Wagner? "Dice che la prossima settimana farà 'n brutto incidente caa maghina".

Plausibile, al di là del romanesco, perché al riguardo arrivano conferme persino a Kiev. Secondo Kyrylo Budanov, capo della direzione dell'intelligence (HUR) del Ministero della Difesa dell'Ucraina, in un'intervista rilanciata dal giornale on line Kviv Post, i servizi di sicurezza russi dell'Fsb hanno ricevuto l'incarico di eliminare Prigozhin. "Ci riusciranno? Solo il tempo lo dirà. In ogni caso, qualsiasi potenziale tentativo di omicidio non avverrà rapidamente. Tuttavia ci sono punti interrogativi significativi: avranno il coraggio di eseguire questo ordine?".

