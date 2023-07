Titan, l'annuncio imbarazzante: "Il 12 giugno", cosa accadrà negli abissi

02 luglio 2023 a

Sconcerto e samrrimento. Che altro dire dopo la pubblicazione sul sito di OceanGate di un annuncio che richiama l'attenzione a nuove spedizioni vicino al relitto del Titanic con un altro sottomarino simile al Titan imploso negli abissi qualche giorno fa. Non è certo una bufala. Sul sito della società che gestisce le spedizioni nell'oceano ci sono già le date dei prossimi viaggi.

Il tutto mentre la Guardia Costiera cerca ancora di recuperare i rottami del Titan. Leggere per credere: "Seguite le orme di Jacques Cousteau e diventate esploratori subacquei, iniziando con un'immersione nel relitto del Titanic. Questa è la vostra occasione per uscire dalla vita quotidiana e scoprire qualcosa di veramente straordinari".

E ancora: "Gli intrepidi viaggiatori salperanno dalla costa atlantica del Canada per una spedizione di 8 giorni per immergersi sull'iconico relitto che si trova a 380 miglia al largo e a 3.800 metri sotto la superficie. L'immersione non solo offrirà un'esperienza di viaggio emozionante e unica, ma aiuterà anche la comunità scientifica a conoscere meglio il relitto e l'ambiente oceanico profondo. Ogni immersione ha anche un obiettivo scientifico e qui potete trovare maggiori informazioni sulla ricerca che sosteniamo". Infine le date: giugno 2024, dal 12 al 29.