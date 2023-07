Prigozinh "fuggito su un elicottero"? Sospetti sul video: occhio al dettaglio

02 luglio 2023 a

Che fine abbia fatto Evgeny Prigozhin è ancora un mistero. Ad alimentare il giallo ora ci pensa un filmato. In quest'ultimo, diffuso dal gruppo Wagner, si vede l'oligarca russo salire su un elicottero e scomparire nei cieli di San Pietroburgo. Peccato però che il filmato sia un falso. Il motivo? Come riportato dal Tempo un dettaglio tradisce i mercenari. Prigozhin, infatti, ha una menomazione alla mano. Al "cuoco di Putin" manca di una falange dell'anulare sinistro come documentato da una grande quantità di prove fotografiche.

Eppure nel video che mostra la sua fuga la mano che si aggrappa allo sportello dell'elicottero è integra, non ci sono difetti. Insomma, tutte le dita sono intere e le falangi al loro posto. Un dettaglio che fa pensare che il video sia stato girato da una controfigura.

Al momento, dopo il tentato golpe, si dice che Prigozhin si trovi in Bielorussia. Ma dell'oligarca che ha sfidato lo zar "non è rimasto più nulla. Soltanto tracce: un audio di una dozzina di minuti risalente a martedì in cui provava a giustificare la sua insurrezione, il tracciato di un jet che mercoledì mattina atterrava a Minsk e poi ripartiva per San Pietroburgo, la sua città natale, e le parole di un dittatore, Lukashenko, che assicura che adesso si trovi in Bielorussia. Neppure il Cremlino ha voluto dire di più".