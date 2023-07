Francia, 24enne pompiere morto durante gli scontri: "Faceva il suo lavoro"

03 luglio 2023 a

Mentre proseguono gli scontri in Francia, Parigi registra un'altra vittima: si tratta di Dorian Damelincourt, giovane vigile del fuoco. Il 24enne - ha fatto sapere il ministro francese degli Interni, Gerald Darmanin - è morto mentre cercava di spegnere l'incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo di Saint-Denis. "Ieri sera - ha scritto su Twitter -, mentre combatteva contro l'incendio di diversi veicoli in un parcheggio sotterraneo a Saint-Denis, un giovane caporale-capo dei vigili del fuoco di Parigi di 24 anni è morto nonostante le cure rapidissime dei suoi compagni di squadra. Alla famiglia, ai suoi cari e ai suoi compagni".

A esprimere cordoglio anche Matteo Salvini. Il leader della Lega ha ricordato che Damelincourt "ha perso la vita mentre eroicamente faceva il suo lavoro. Tutta la mia sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutte le forze dell’ordine e di sicurezza impegnate in prima linea per difendere i cittadini francesi".

La situazione sta degenerando, "proprio la notte prima, dei rivoltosi avevano cercato di dare alle fiamme la casa di un sindaco, sfondandone il cancello con un’auto in corsa, terrorizzando e causando il ferimento della moglie e di uno dei loro bambini. Intollerabile. Questa violenza inaudita, su cui qualcuno soffia irresponsabilmente, frutto di anni di lassismo riguardo la radicalizzazione islamica e le banlieue dominate dall’illegalità, è inaccettabile ed è un monito anche per l’Italia".