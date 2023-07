Prigozhin, "in Bielorussia? No, ecco dove si trova": la bomba di Lukashenko

06 luglio 2023 a

Yevgeny Prigozhin in Bielorussia? No, il capo della Wagner si troverebbe ora "a San Pietroburgo", secondo quanto affermato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko in un incontro con giornalisti di media stranieri e bielorussi a Minsk. Lo ha riferito l’agenzia Belta. Per quanto riguarda i combattenti della Wagner, ha aggiunto Lukashenko, "stando a quello che mi è stato comunicato questa mattina, sono nei loro campi permanenti in cui soggiornano da quando sono tornati dal fronte per riprendersi".

Il leader bielorusso, poi, ha annunciato che avrà presto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin e che insieme discuteranno anche della questione del gruppo Wagner. "Abbiamo concordato con lui di incontrarci nel prossimo futuro", ha detto Lukashenko. Su Prigozhin, poi, ha aggiunto che questa mattina potrebbe essersi addirittura spostato da San Pietroburgo: "Dov'è stamattina? Forse è andato a Mosca". Era stato lo stesso Lukashenko la scorsa settimana a confermare che Prigozhin si trovava in Bielorussia.

Lukashenko è stato determinante nell'accordo tra Prigozhin e Putin dopo il fallito colpo di Stato da parte dei mercenari della Wagner il 24 giugno scorso. A pochi chilometri da Mosca, il capo del gruppo militare decise di fare marcia indietro, ottenendo in cambio garanzie di sicurezza per lui e per i suoi soldati in Bielorussia.