Hodges, l'ex generale Nato: "La colpa è del Pentagono", gli Usa frenano Kiev?

"Sono un po' stanco delle persone al Pentagono che dicono: 'Oh, sarà una battaglia lunga e dura, con molte vittime'. E allo stesso tempo non forniscono gli F-16 sul campo di battaglia, le cose di cui l'Ucraina ha bisogno". Parla senza peli sulla lingua il generale in pensione della Nato Ben Hodges. Intervistato dalla stampa ucraina si è schierato dalla parte del generale ucraino Valery Zaluzhny che ha denunciato al Washington Post quanto sia difficile condurre un'offensiva in linea con le aspettative dei partner occidentali, senza abbastanza artiglieria e jet da combattimento, senza supporto aereo.

Negli ultimi nove anni, spiega il Messaggero, Hodges ha monitorato con estrema attenzione la situazione pre-bellica e i suoi risvolti, riportando opinioni e conclusioni sulle azioni della Russia ma evidenziando anche le necessità dell'Ucraina. "Ho molta fiducia nello Stato Maggiore ucraino e anche nei soldati ucraini", ha detto Hodges. "Penso che tutti noi occidentali, che osserviamo ciò che sta accadendo in Ucraina, dovremmo essere pazienti con questa controffensiva. Non abbiamo il diritto di sapere sempre cosa sta succedendo. Non è un film, è un combattimento reale e non può essere rapido, è ovvio". "Quindi", ha concluso, "dobbiamo essere tutti pazienti e lasciare che i professionisti facciano il loro lavoro.