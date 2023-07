Nato, Stoltenberg: "Piano di difesa più dettagliato dalla Guerra fredda"

12 luglio 2023 a

"Storico": così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha definito il vertice che si è appena concluso a Vilnius, in Lituania. "Abbiamo appena concluso uno storico vertice della Nato. Negli ultimi due giorni, abbiamo preso decisioni importanti per adattare la nostra Alleanza al futuro e abbiamo approvato il piano di difesa della Nato più dettagliato e solido dai tempi della Guerra fredda - ha detto Stoltenberg nella conferenza al termine del vertice -. Abbiamo rafforzato il nostro impegno per gli investimenti nella difesa e abbiamo concordato di avvicinare l'Ucraina all'Alleanza, di intensificare il sostegno a lungo termine e abbiamo approfondito i nostri partenariati in tutto il mondo".

Riferendosi al caso dell'Ucraina, poi, ha aggiunto: "Ieri abbiamo concordato un nuovo pacchetto di assistenza pluriennale per l'Ucraina per aiutare la transizione dell'Ucraina dagli standard sovietici a quelli Nato e rendere le sue forze pienamente interoperabili con la Nato". E ancora: "Dobbiamo assicurare che quando questa guerra finirà ci saranno degli interventi credibili per la sicurezza dell'Ucraina in modo che la storia non si ripeta".

A commentare l'esito del vertice è stato anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky: "L'invito formale ad aderire alla Nato sarebbe stato la soluzione ottimale, ma se i Paesi del G7 rispettano le garanzie di sicurezza promesse sarà un successo concreto". Sull'adesione di Kiev alla Nato, Stoltenberg ha assicurato che "l'Ucraina è più vicina che mai".