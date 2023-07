Prigozhin, doppio-choc: "Malato di cancro". E quel legame con la figlia di Putin...

12 luglio 2023 a

Dopo Vladimir Putin, adesso tocca a Evgenji Prigozhin essere gravemente malato. Il sito investigativo indipendente Proekt ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il leader del gruppo Wagner avrebbe un tumore all’addome e sarebbe stato sottoposto alle terapie in una clinica privata per vip, che sarebbe collegata a Maria Vorontsova, la figlia del presidente russo. La malattia di Prigozhin sarebbe sotto controllo in questo momento, ma avrebbe subito cure lunghe e invasive.

A testimoniarlo sarebbe una stanza con un letto per la terapia intensiva, un ventilatore polmonare e un concentratore di ossigeno che è stata ritrovata nella sua dimora di San Pietroburgo durante le perquisizioni delle forze di sicurezza russe subito dopo l’ammutinamento del gruppo Wagner. Pare che Prigozhin fosse già in possesso di questa attrezzatura fin dai tempi della pandemia, con il Covid che lo avrebbe indotto a evitare il più possibile gli ospedali e a prediligere le cure in casa.

Inoltre le fonti investigative sostengono che Prigozhin sia stato ricoverato sotto falso nome nella clinica russa di Sogaz collegata alla figlia di Putin: era registrato come super vip con lo pseudonimo di Dmitry Isaakovich Geyle, una delle tante identità fittizie utilizzate da Prigozhin per muoversi liberamente e diventata pubblica dopo le suddette perquisizioni. Pare che dopo aver appreso del tumore Prigozhin abbia condotto uno stile di vita sano e una dieta forte, ma che al tempo stesso la malattia abbia peggiorato un carattere già forte e irascibile di natura.