Reazione a Catena, scandalo per "colorito": a fine programma, Tiri Liberi massacrati

Benvenuti ancora nel regno delle parole e dei legami, delle composizioni che le parole possono plasmares. Sì, siamo ancora a Reazione a Cateana, i quiz condotto con costrutto da Pino Insegno su Rai 1. La puntata di riferimento è quella di venerdì 21 giugno, dove i campioni in carica sono ancora i Tiri Liberi, terzetto composto da Sabrina, il marito Luca e l'amico Fabio. Terzetto sostanzialmente imbattibile e che, però inizia a stare parecchio antipatico al popolo-social che, soprattutto su X, commenta in presa reale quanto si vede in studio. Ad affrontare i Tiri Liberi ecco le Amiche in Toga - Margherita, Mariasole e Federica - tre giovani togate, appunto, tre giuriste. La sfida è iniziata con ritmo e leggerezza, e i Tiri Liberi si sono subito imposti nella prima manche musicale. Tra un indizio e l’altro, hanno mantenuto saldamente il controllo del gioco, indovinando per primi il titolo Balorda Nostalgia di Olly. È stato proprio in questo frangente che Sabrina si è cimentata nel canto, seguita a ruota dalle Amiche in Toga. Il momento ha strappato un sorriso a Pino Insegno, che ha scherzato: “Ci avete fatto fare pace con Olly”, alludendo alle precedenti performance canore di Sabrina.

La seconda catena musicale ha regalato un momento esilarante: Sabrina indovina il collegamento "delitto-castigo" ma inciampa sull’autore. "Una russa", azzarda. Il conduttore, col suo consueto sarcasmo, replica: “Un russo… Dostoevskij… è una russa!”. La gara prosegue con la zip da 15mila euro della prima "Una tira l’altra", vinta dai Tiri Liberi dopo un passaggio di mano da parte delle avversarie. Nella fase dei “Quando, dove, come, perché”, altro siparietto: Sabrina propone la parola "amante", scatenando le battute del conduttore che immagina una scena rocambolesca con il marito coinvolto. "No, non c’è Luca, c’è un altro", replica lei, tra le risate generali. Insegno chiude con: "E che te ne frega? Hai sbagliato casa e chiedi scusa!". Nella seconda catena di Una tira l’altra, il gioco si ribalta: le Amiche in Toga ottengono la zip da 20mila euro dopo un errore dei Tiri Liberi. Tuttavia, non riescono a ottenere i 5 secondi bonus per l’Intesa Vincente. Proprio in questa prova cruciale si decide l’esito. Le giuriste arrancano, sbagliando spesso e chiudendo con appena 6 parole. I Tiri Liberi, nonostante qualche incertezza, ne azzeccano 8 e restano campioni. Si guadagnano così l’accesso all’Ultima Catena con un montepremi di 128mila euro.

