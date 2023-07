Sposa scopre le corna la sera prima delle nozze? Come umilia il marito all'altare

19 luglio 2023 a

Un caso doloroso. E clamoroso. La sera prima delle nozze, alla futura sposa è arrivato un messaggio sul telefono: auguri per i fiori d'arancio? Non proprio: si trattava di decine di screenshot con conversazioni tra il suo promesso sposo e una donna misteriosa. Insomma, stava per andare all'altare e avevva le corna: erano le prove del tradimento.

La sposa, che è rimasta anonima, ha raccontato la vicenda a Body and Soul, a cui ha rivelato di non avere avuto alcun sentore circa il tradimento. Fino a quei messaggi, introdotti da queste poche parole: "Io non lo sposerei". E a quel punto, la promessa sposa ha architettato la sua vendetta. Anche perché i messaggini erano inequivocabili: "Il tuo corpo è incredibile, e sai come usarlo", "vorrei che la mia ragazza avesse la metà delle tue abilità", "non avevo mai avuto questo tipo di connessione prima". E ancora, il quasi-marito fedifrago pianificava fughe romantiche con la sua amante.

Ma ora viene il bello: la vendetta della moglie. Che vendetta? Presto detto: ha smascherato il traditore davanti a tutti gli invitati, amici e famiglia compresa. "Ho camminato lungo la navata con i piedi di piombo, il vestito dei miei sogni era ormai solo un costume. Quando ha visto la mia faccia ha capito che non ero una donna estatica nel suo grande giorno, ma non aveva idea di cosa sarebbe successo. Sono arrivata davanti alla sala, ho preso un bel respiro e ho affrontato i nostri amici, i nostri genitori e ho detto loro la verità", ha raccontato.

In quel momento, la donna ha annunciato che quel giorno non ci sarebbe stato alcun matrimonio. Dunque ha tirato fuori il telefono e ha letto tutti i messaggi che aveva ricevuto la sera prima. E lui? Ha abbandonato la chiesa senza proferire parola. "Oggi non ci sarà un ricevimento di nozze, ma invece ci sarà una celebrazione dell'onestà, della ricerca del vero amore e del seguire il proprio cuore anche quando fa male", ha fatto sapere la sposa. Insomma, la festa non è stata cancellata e lei, per quanto possibile, se la è goduta da single.