Putin minaccia la Polonia: "Pronti a reagire". Gli uomini della Wagner già al confine

21 luglio 2023 a

a

a

"Scatenare un’aggressione contro la Bielorussia significherà aggredire la Russia" Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Se dovesse avvenire un’aggressione contro Minsk, "Mosca risponderà con tutti i mezzi disponibili", ha aggiunto il leader del Cremlino, sottolineando che la Bielorussia è minacciata anche dalla Polonia che "vorrebbe ottenere parte del territorio di Minsk".

La Polonia infatti prevede di spostare più truppe verso est, verso il confine con la Bielorussia. L’annuncio è arrivato dal governo tra i timori per la presenza di unità della Wagner nel Paese vicino. Ufficialmente non sono stati forniti numeri. L’agenzia Pap ha riportato la notizia. Attualmente è in corso un’esercitazione in un sito militare vicino a Brest, in Bielorussia, a pochi chilometri dal confine con la Polonia, a cui partecipano unità della Wagner e soldati bielorussi. "Esercitazioni congiunte dell’esercito bielorusso e del gruppo Wagner sono senza dubbio una provocazione", ha detto Zbigniew Hoffmann del comitato per la sicurezza del governo polacco.

La Polonia condivide un confine di 418 chilometri con la Bielorussia, alleata del leader russo Vladimir Putin. Due brigate polacche si stanno già esercitando nella regione orientale. La tensione è altissima.