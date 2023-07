Tenerife, per un lettino... come sorprendono i turisti: finisce malissimo

27 luglio 2023 a

Cosa non si farebbe pur di accaparrasi i lettini della piscina. In Spagna, a Tenerife, c'è chi ha messo in atto un vero e proprio piano. Alcuni turisti sono stati beccati mentre tolgono i lettini prima che apra la piscina, così da averli disponibili dopo. A riprendere tutta la scena, un uomo. Il signore, Matthew Vine, ha visto prendere i lettini alle 6.30 del mattino, anche se la piscina sarebbe stata chiusa per altre tre ore e mezza.

Nel filmato si vedono i "furbetti" trascinare i lettini lontano da dove erano stati incatenati. Eppure, stando al cliente dell'hotel Globales Suneo Tamaimo Tropical, la scena si sarebbe ripetuta tutte le mattine. E pensare che "quando siamo scesi verso le 9 del mattino, c'erano ancora molti lettini". Non c'era dunque alcun bisogno di "impossessarsene".









"È vietato prenotare lettini in tutti i nostri hotel - spiega uno dei responsabili della struttura ricettiva - è indicato verbalmente agli ospiti al momento del check-in, e nelle aree prendisole è indicato anche con cartelli. Stiamo facendo del nostro meglio, comprese misure come quella che potete vedere nel video, incatenando i lettini in modo che le persone non vengano a prenotare i lettini in orari inopportuni. Questo non è un problema esclusivo del nostro hotel, ma si ripete in molti hotel. Cerchiamo soluzioni a questo problema che non causino problemi ancora più grandi, anche se tutto questo non sarebbe necessario se le persone prendessero in considerazione le nostre indicazioni".