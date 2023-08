Meghan Markle, schiaffoni alla miseria: cena di compleanno, quanto spende

05 agosto 2023 a

Meghan Markle ha festeggiato i suoi 42 anni in un ristorante di lusso italiano di Montecito, il "Tre Lune", insieme al marito Harry. E proprio in quest'occasione i due sono apparsi più complici che mai, allontanando del tutto le voci di una loro presunta crisi. Chi era presente avrebbe rivelato che il duca di Sussex non sarebbe mai "apparso così sorridente e impegnato a fare battute sulla tenuta inossidabile del suo matrimonio". Serena e sorridente anche la duchessa, che per festeggiare ha indossato un abito attillato a righe bianco e nero.

A colpire è stata la scelta della location, dove - come si legge sul Messaggero - ogni singolo piatto del ristorante supera abbondantemente i 50 euro. Alcuni clienti del locale avrebbero rivelato come tutto fosse stato preparato a favore di telecamera: "Una bella recita con un Harry mai così sorridente che faceva battute sul suo matrimonio", ha detto qualcuno fra i clienti. Con i duchi solo i loro amici più stretti. "È la seconda apparizione pubblica dei reali in California in pochi giorni, dopo settimane in cui non si vedevano insieme, a dimostrazione che la coppia è determinata a presentare un fronte unito e combattere le voci vorticose sulle tensioni dietro le quinte", si legge oggi sul Daily Mail. Sembra che a fine serata, Harry abbia detto: "Io e Meghan? Mai pensato di lasciarci".