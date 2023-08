Meghan e Harry in crisi? Spunta questo video: il sospetto sulla farsa

03 agosto 2023 a

Ma quale crisi? Harry e Meghan Markle sono unitissimi. E lo dimostrano con un video a sostegno del Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF) che invita i giovani a sostenere i cambiamenti che vorrebbero vedere in ambito tecnologico. Nel video, pubblicato sul sito dell'RTYPF, i duchi di Sussex si congratulano con alcuni dei ragazzi coinvolti; 26 di loro riceveranno un totale di due milioni di dollari per sviluppare tecnologie più inclusive ed eque.

Stando a una fonte citata dal magazine Us Weekly, per la coppia non è stato un periodo semplice. Basta pensare all'incidente automobilistico sfiorato, alla fine del contratto multimilionario con Spotify e infine la battuta d'arresto nella causa del principe contro i tabloid. Eppure - spiega la gola profonda - moglie e marito sono riusciti a "non rivoltarsi l'uno contro l'altra".

I due dunque preferiscono mantenere un basso profilo ed evitare polemiche. Per questo "fanno escursioni con i cani, si allenano insieme, stanno in giardino con i figli". Non solo perché Harry e Meghan stanno cercando casa a Malibu. "Certo, la loro relazione ha delle sfide, ma sono impegnati al 100 per cento a far funzionare il loro matrimonio". Anche se voci maliziose dicono il contrario.