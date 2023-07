Principe Harry, la telefonata scandalosa: con David Beckham finisce in disgrazia

Roberto Tortora 31 luglio 2023 a

a

a

C’eravamo tanto amati e ora… non ci sopportiamo più. L’ennesimo capitolo che riguarda il principe Harry e Meghan Markle, i duchi del Sussex volati in America per vivere il loro sogno, che presto, però, è diventato un incubo. Dopo tanti litigi, l’ultimo: quello con l’ex-Spice Girls Victoria Adams e suo marito David Beckham, ex-stella di Manchester United, Real Madrid e nazionale inglese e ora azionista dell’Inter Miami di Leo Messi in MLS.

Secondo quanto riferisce il Sun, tabloid inglese che sguazza nel gossip, ci sarebbe stata una telefonata al veleno che avrebbe indignato e non poco i Beckham. Harry avrebbe accusato entrambi di essere una delle fonti degli scoop e delle indiscrezioni alla stampa sulla vita e i pensieri suoi e di Meghan, in particolare quelli relativi alla famiglia reale britannica. Apriti cielo, amicizia incrinata dopo anni di complicità. Sia David Beckham che sua moglie Victoria avevano anche partecipato al matrimonio dei duchi del Sussex nel 2018, mentre loro non erano stati presenti quando il figlio maggiore dei Beckham, Brooklyn, si è sposato l’anno scorso all’età di 24 anni. Segnale che già qualcosa si era probabilmente spezzato.

"Dilapidato un matrimonio". Meghan Markle, quanti soldi ha perso in 5 anni: ora tutto torna

A mettere sale sulla ferita un altro tabloid, il Mail on Sunday, che ha raccolto un’altra fonte vicina ai Beckham e ha rivelato che entrambi erano stati molto vicini a Meghan quando era arrivata per la prima volta nel Regno Unito, ma che ora la frattura è insanabile: “Qualsiasi riappacificazione ora è molto improbabile”, si legge sul tabloid. In più, Harry ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta in una causa proprio contro il Sun, accusato di avergli hackerato il telefono. Harry è stato bacchettato nella sentenza da un giudice dell’Alta Corte, che ha sottolineato la “mancanza di credibilità” della sua testimonianza. Il che, però, aumenta i sospetti sul chiacchiericcio proveniente dagli amici e non su un complotto ai danni dei duchi del Sussex e che potrebbe rendere davvero i Beckham colpevoli di aver spifferato troppo. Il che, inevitabilmente, ha rotto questa “regale” amicizia. Alla prossima puntata.