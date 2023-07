Harry, il gesto imbarazzante fa il giro del mondo: di fronte a Meghan...

28 luglio 2023 a

Tra Harry e Meghan Markle ci sarebbe aria di crisi. Dopo le voci sempre più insistenti, è un analista del linguaggio del corpo a gettare nuove ombre sul reale rapporto tra il duca di Sussex e consorte. L'esperto ha infatti analizzato i movimenti di Harry nella serie tv Netflix Harry&Meghan. Risultato? Non pochi sospetti. Sui loro primi incontri il figlio di Re Carlo ha ammesso di "essere nel panico, sudavo e stavo impazzendo". Fin qui nulla di strano. Eppure, per Darren Stanton "i segni rivelatori" tradivano le sue "vere emozioni".

In realtà Harry sarebbe stato imbarazzato mentre raccontava. La riprova? Si toccava sempre il naso e il viso e quest'ultimo era visibilmente rosso. Per l'esperto, dunque, Harry di fronte a Meghan non è sicuro di sè, Perlomeno, non davanti le telecamere. Il loro rapporto non sarebbe dunque dei più idilliaci.

Solo pochi giorni fa per RadarOnline i duchi di Sussex avrebbero bisogno di "prendersi del tempo lontani", per guarire e ricostruire il loro legame. "Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood", ha riferito una fonte al sito, sottolineando che il principe spera di "Ritrovare se stesso".