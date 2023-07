Meghan Markle, "dilapidato un patrimonio": quanto ha perso in 5 anni

24 luglio 2023 a

Quando si parla di Royal Family non si resta mai a secco di pettegolezzi, gossip e tragedie familiari, piccole o grandi che siano. E sicuramente la coppia che ha destato maggior scalpore, nel bene e nel male, in questi anni è quella dei duchi del Sussex, Meghan Markle ed il principe Harry. Soltanto cinque anni fa, il 19 maggio 2018, lo sfarzoso matrimonio e la conseguente fuga in America, i contratti milionari, le interviste e le accuse alla monarchia britannica. Nel corso degli anni, però, da un indice di gradimento anche popolare molto alto si è passati ad un’aura tutt’altro che dorata, anzi offuscata.

Non è piaciuta a molti la docu-serie sulla famiglia reale pubblicata dalla coppia su Netflix e anche Spotify ha annullato un contratto milionario che aveva con Harry e Meghan, per assenteismo creativo dei due. Come se non bastasse, ai duchi del Sussex negli ultimi tempi è stata attribuita una seria crisi matrimoniale e non c’è solo questo, perché entrambi sembrano navigare in acque economiche molto torbide. Al punto da aver deciso di vendere la loro villa lussuosa di Montecito, in California, costata ben 14 milioni di dollari e il cui mantenimento, circa 4 milioni di dollari al mese, starebbe diventando un fardello troppo grande da sopportare.

Insomma, la favola sembra esser stata calpestata dalla dura realtà: non più l’americana ben vista dal popolo, che entra nella Royal Family ottant’anni dopo Wallis Simpson, la musa che portò Edoardo VIII a rinunciare alla corona. Lei bellissima, donna moderna, di madre afroamericana e padre bianco, attrice, milionaria, femminista. Ora è la donna malvagia che ha dilapidato un patrimonio e strappato Harry alla sua famiglia. Un rapimento cominciato con la fuga verso la California nel 2020 e la decisione della coppia di “fare un passo indietro da membri senior della famiglia reale britannica, dividere il proprio tempo tra Regno Unito e Nord America e diventare finanziariamente indipendenti”. E la distanza con i reali sempre più netta dopo le accuse di razzismo a loro rivolte in un’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, la docu-serie Netflix, l’autobiografia Spare di Harry. Ora è tempo di fare i conti con il portafogli, anche per chi, fin dalla nascita, è stato sempre abituato a non pagare nulla, ma proprio nulla, per vivere quotidianamente. La favola avrà un lieto fine stavolta?