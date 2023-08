Zelensky, "attentato e arresto in flagranza": il piano per ucciderlo

07 agosto 2023 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky resta l'obiettivo numero uno di Vladimir Putin. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa Il servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha comunicato oggi 7 agosto di aver arrestato un "informatore dei servizi speciali russi", colto in flagrante mentre stava per consegnare informazioni riservate all'intelligence russa e stava per prendere parte all'organizzazione di un attacco aereo nella regione di Mikolaiv durante una visita del presidente Zelensky, appunto. È quanto scrive l'Ukrainska Pravda.

In particolare l'uomo, che è residente nella città di Ochakov, a Mikolaiv, "ha cercato di stabilire l’ora e il luogo del percorso approssimativo" di Zelensky ed è sospettato di presunta collaborazione alla realizzazione di un raid aereo sulla regione di Mikolaiv in occasione della sua visita. Ora rischia fino a dodici anni di carcere.

Intanto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, proporrà a Putin di riprendere i colloqui di pace sull’Ucraina. Erdogan, sostiene una fonte del governo, "offrirà la sua mediazione nella risoluzione del conflitto, ribadendo la tesi che non ci saranno vincitori nella guerra e vinti nel processo di pace". Ankara, secondo la stessa fonte, è favorevole a un cessate il fuoco e all’avvio nei negoziati. La fonte ha definito Erdogan "l’unico leader mondiale" che gode della "sincera fiducia" sia di Zelensky sia di Putin e "farà di tutto per arrivare alla pace".