Elon Musk, "ho parlato con Meloni...": confermato il combattimento con Zuckerberg

Il combattimento tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk si farà. A confermarlo è stato il numero uno di X. Questa mattina, in un post sulla sua piattaforma, Musk ha rivelato che “il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuckerberg (non UFC)”, che invece è la più importante organizzazione di arti marziali miste a livello globale. L'imprenditore, poi, ha aggiunto che “il livestream sarà su questa piattaforma (l'ex Twitter ndr.) e su Meta. Tutto nell'inquadratura della fotocamera sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il primo ministro italiano e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”.

Le parole di Musk fanno pensare che i due miliardari combatteranno al Colosseo o in un altro luogo storico della Capitale. Già a giugno, in realtà, era emersa l'ipotesi di una sfida al Colosseo. Anche se poi le voci erano state smentite dal ministero della Cultura. Secondo la stampa americana, a proporre l’Anfiteatro Flavio sarebbe stato lo stesso governo italiano, che invece poi ha smentito tutto.

I preparativi per l’evento, comunque, sono proseguiti nei giorni successivi. Zuckerberg aveva indicato come possibile data quella del 26 agosto. "Gliel'ho proposto quando mi ha sfidato ma non mi ha risposto", aveva scritto il numero uno di Meta su Threads. Musk invece ha annunciato che i guadagni saranno devoluti alle associazioni che si occupano dei veterani americani.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.