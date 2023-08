Mosca sotto attacco: l'esplosione, il bagliore, poi lo schianto al suolo

18 agosto 2023 a

Mosca è sempre di più nel mirino dei droni di Kiev. Da qualche settimana gli attacchi sulla capitale si sono intensificati e i russi a fatica riescono a controllare le incursioni dei droni ucraini. E proprio qualche ora fa, l'esercito ucraino è tornato ad attaccare Mosca. I sistemi missilistici del Cremlino infatti hanno abbattuto un drone che stava tentando di raggiungere un obiettivo importante a Mosca.



Nel video si vede una fortissima esplosione, un bagliore alle prime luci dell'alba. Il drone è stato intercettato prima che colpisse l'area dell'Expocenter. A darne notizia è stato il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, in un messaggio su Instagram. Intanto le autorità di emergenza hanno fatto sapere che una parte della parete esterna dell'edificio è crollata su una superficie di 30 metri quadrati. E Lo spazio aereo in corrispondenza dell’aeroporto di Mosca di Vnukovo è stato chiuso brevemente in seguito all’attacco con un drone del centro expo della capitale russa. Infine, continua la grande esercitazione militare congiunta di navi militari russe e cinesi in corso da alcuni giorni nell’Oceano Pacifico: secondo quanto ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, si tratta di provare la difesa e il contrasto ad attacchi aerei. Un video pubblicato dall’agenzia di stampa statale russa Tass mostra nove grandi navi che navigano in una formazione a diamante, mentre i membri dell’equipaggio si mettono sull’attenti sul ponte.