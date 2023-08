Raid russo a Chernihiv, morti e feriti: ecco il momento choc dell'esplosione

19 agosto 2023 a

Raid russo a Chernihiv, nel nord dell'Ucraina: le esplosioni, che hanno preso in pieno l’università e il teatro della zona, hanno provocato morti e feriti. Un video in particolare immortala il momento in cui le bombe cadono sulla città. A riferire la notizia il governatore locale Vyacheslav Chaus, che ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi: "L'attacco è stato effettuato con tutta probabilità con un missile balistico". Secondo quanto riportato da Suspline, che cita alcune persone presenti sul posto, sarebbero rimasti coinvolti dei civili.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere su Telegram che "un missile russo ha colpito proprio il centro della città, nella nostra Chernihiv. Una piazza, il politecnico, un teatro. Un sabato qualunque, che la Russia ha trasformato in un giorno di dolore e perdita. Ci sono morti, ci sono feriti". C'erano diverse persone in centro per via dell'Apple Feast Day, una festa ortodossa che si celebra in Ucraina e anche in altri Paesi dell'est Europa.

Zelensky, poi, ha pubblicato un video del posto dopo il bombardamento: nel filmato si vedono auto distrutte, tetti frantumati e finestre esplose. Il bilancio del raid, ancora in fase di aggiornamento, sarebbe di almeno 5 morti e 37 feriti. Le cifre sono state riportate dal ministero dell'Interno ucraino. "In un sabato mattina festivo, la gente stava uscendo dalla chiesa con ceste di mele consacrate. Ci sono 42 persone coinvolte nell'attacco russo", questo quanto scritto dal ministro dell'Interno di Kiev Igor Klymenko sul suo canale Telegram.

Qui il video dell'esplosione