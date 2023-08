Austria, il socialista con la fidanzata di Fdi? È uno scandalo

20 agosto 2023 a

L’hanno definita la “regina delle copertine” dell’estate 2023, Alessia Ambrosi, deputata veronese di Fratelli d’Italia. Non si sa bene fino a che puntone sia entusiasta, specie perché i contorni di questa notorietà riscossa in Austria sembrano il frutto di una storia shakespeariana del Seicento. Ambrosi ha postato su Instagram delle immagini amorose in spiaggia col suo fidanzato. Niente che non faccia il 99% degli utenti social. Alla stampa austriaca però la cosa è interessata particolarmente perché il Romeo in questione è Georg Dornauer, vicegovernatore del Tirolo e uno dei principali esponenti di Spö, il partito socialdemocratico. Kronen Zeitung e Heute, allora, hanno sparato un paginone dedicato alle «debolezze» di Dornauer, caduto nella tela ammaliatrice della «pericolosissima lady nera» del partito di Giorgia Meloni. I due, per la cronaca, si conoscono dal 2019, quando si incrociarono a una riunione dell’Euregio, l’ente di collaborazione transfrontaliera di Trentino, Alto Adige e Tirolo.

La Ambrosi, nata e cresciuta in Valpolicella, si era infatti trasferita all’inizio degli anni Duemila in Trentino per una precedente storia d’amore (e in Trentino è nata sua figlia) e la sua carriera politica si è sviluppata lì. Il loro rapporto, portato avanti un po’ in sordina, è deflagrato proprio in queste settimane, e da allora pure oltre confine la sinistra ha dimostrato di avere una doppia morale quantomeno comica: aperta a qualsiasi tipo di retorica tollerante, aperta e possibilista quando si tratta di difendere le tesi più assurde; schizzinosa quando due persone di schieramento politico opposto decidono di intraprendere una relazione. Rivela la Kronen Zeitung: «Il rapporto è controverso e fa scalpore da solo, ma anche peri due protagonisti stessi - e, pubblicando le loro immagini in spiaggia, il quotidiano “punge” la coppia - È così che si sono messi in scena sguazzando al mare».

Roba da matti, insomma, perché la passione tra il vice governatore dem del Land Tirol e Ambrosi, «parlamentare — aggiunge il quotidiano austriaco — del partito postfascista», pare attiri critiche all’interno della Spö. In particolare le organizzazioni giovanili spiegano che si tratterebbe per qualche motivo misterioso di una relazione «molto difficile da conciliare». L’onorevole Ambrosi, che nel 2021 lasciò la Lega per passare a FdI in disaccordo con la scelta del Carroccio di appoggiare il governo Draghi (scelta che alle Politiche del 2022 le è valsa l’elezione alla Camera), al Corriere del Trentino ha dovuto spiegare l'ovvio: «Georg incarna l’ala più nazionalista e moderata del suo partito, quella più economica a difesa delle categorie, io in Fratelli d’Italia sono conosciuta per la mia convinta distanza dagli estremismi. Per adesso ci godiamo la nostra storia d’amore nonostante e oltre i pregiudizi, da persone libere, realizzate nel lavoro e nell'impegno politico. A un certo punto il cuore decide di andare oltre le circostanze esteriori e superficiali». Perla sinistra, però, ora Dornauer si è macchiato di nero.