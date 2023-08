Charlene e Alberto di Monaco, "su appuntamento": tutto finito

Roberto Tortora 24 agosto 2023 a

Reali in pubblico, quasi estranei in privato. Stiamo parlando di Charlène di Monaco e Alberto II, una coppia solo di facciata per fotografi e riviste, per tener tranquilla la stampa, e lontanissimi invece nella vita di tutti i giorni. È il settimanale Voici a rivelare che Charlène vive in Svizzera da mesi, lontana dalle ‘insidie’ di palazzo, celate nel Principato di Monaco, dove invece risiede il marito. Secondo le informazioni in possesso della rivista, l’ex nuotatrice comparirebbe con Alberto soltanto “su appuntamento” e solo per ragioni ufficiali. In questa farsa monegasca rientra anche l’ultima vacanza in yacht insieme ai figli gemelli, Jacques e Gabriella. Dopodichè, a ferie terminate, Alberto è rientrato a Montecarlo con i figli, lei invece è rientrata tra le Alpi.

C’è un tacito accordo, insomma, tra i due: presenziare insieme agli eventi pubblici e per Charlène la possibilità di vedere così i suoi figli più spesso. Secondo altre indiscrezioni, stavolta rivelate dalla tedesca Bild.de, i due reali hanno deciso di alternarsi nella cura dei figli e trascorrere del tempo insieme solo per loro. Più che una vita, un film, soprattutto per la donna. Dopo aver trascorso un lungo periodo di convalescenza in Sudafrica dovuto a un’infezione otorinolaringoiatrica, è tornata nel Principato per onorare i suoi impegni ufficiali nell’estate 2022. Da qualche tempo presenzia a tutti gli appuntamenti al fianco di Alberto. Una vita serena familiare, sì, ma a tavolino. Dietro, probabilmente un presunto matrimonio logoro e, se davvero è così, presto le carte verranno scoperchiate sul tavolo. E non certo quello del casinò di Montecarlo.