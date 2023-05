Charlene di Monaco, il grande segreto: “Annuncio dopo l'incoronazione”

07 maggio 2023 a

Tam tam impazzito dopo le immagini di Charlene di Monaco - gonfia e ingrassata - all'incoronazione di Re Carlo III a Londra. La principessa è incinta? Già da tempo si parlava di una presunta gravidanza della moglie di Alberto e ora a vederla così tra le celebrità che hanno partecipato allo storico evento, i dubbi diventano certezze. Charlene ha le forme tipiche di una donna incinta e ha scelto un look dai volumi ampi come se volesse nascondere le sue nuove rotondità.

Inoltre, come riporta il sito Dilei.it, "a questo si aggiunge l’affetto particolare dimostrato da alcuni membri della famiglia Grimaldi, di solito molto distanti da Charlene. Una su tutti Charlotte Casiraghi che con la zia si è mostrata in pubblico in più occasioni, dalla visita al villaggio di Natale di Montecarlo lo scorso dicembre all’abbraccio fuori dalla cattedrale dopo la messa in memoria del Principe Ranieri. Si è subito pensato che Charlotte si complimentasse con Charlene per la bella notizia".

Sempre secondo il sito, fonti vicine alla coppia reale monegasca sostengono che il weekend dell’incoronazione di Re Carlo sarà decisivo. Infatti, è probabile che dopo il grande evento Alberto e Charlene decidano di dare il grande annuncio...