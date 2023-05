Charlene di Monaco, il segreto della giacca: "Tutti di stucco"

09 maggio 2023 a

Charlene di Monaco ha lasciato tutti di stucco. Le malelingue sul suo stato di salute a quanto pare sono state messe a tacere con una indiscrezione che parla di una gravidanza ancora da annunciare ai sudditi del principato. Infatti in tanti hanno notato il cambio di look radicale della principessa di Monaco, consorte del Principe Alberto. In passato la principessa era apparsa smagrita. All'incoronazione di Carlo, una delle rarissime uscite in pubblico con marito, è apparsa più in carne e con un outfit "allargato".

Un dettaglio che ha messo in moto subito le voci di su una possibile gravidanza che al momento non è stata confermata. Il suo vestito alla cerimonia di Londra ha lasciato tutti incantati: giacca avvitata leggermente e un drappeggio lungo la spalla per poi completare il tutto con una lunga gonna.

Un abito che non ha slanciato il fisico della principessa. Ed è qui che le voci si fanno sempre più insistenti sul "segreto" custodito da Charlene di Monaco. In tanti credono all'ipotesi che la principessa, 45 anni, possa essere ancora incinta dopo Jacques e Gabriella. Staremo a vedere. Ma la voce ormai corre e in tanti sui social hanno commentato l'outfit di Charlene.