Charlene di Monaco, la foto fa il giro del mondo: gonfia, marito gelido

È apparsa di nuovo ma non ha convinto. Charlene di Monaco dopo mesi di silenzio ha sfilato a Londra accanto al marito, il principe Alberto di Monaco, per presenziare all'incoronazione di Re Carlo. È apparsa timidamente sorridente ma gonfia in volto e ingrassata.

Un dettaglio che ha subito scatenato le indiscrezioni e le voci su una possibile malattia che tormenta Charlene da tempo. Il marito è apparso freddo e la coppia poco affiatata. Al punto che le apparizioni dei due insieme sono diventate rarissime. Charlene ha scelto un completo chiaro dal gusto retrò, con la giacca drappeggiata e i bottoni a forma di fiore.

Ma in tanti affermano che proprio sul suo corpo Charlene porti i segni della malattia contro cui ha combattuto. Charlene di Monaco ha contratto una infezione otorinolaringoiatrica in seguito a un'operazione di rialzo del seno mascellare per l'inserimento di un impianto dentale che l'ha costretta a restare 8 mesi in Sudafrica, lontano dal marito e dai figli, e poi altri 5 mesi in una clinica svizzera per riprendersi dal forte impatto dell'infezione sul suo corpo. Un'assenza che ha scatenato voci di corridoio velenose che parlavano anche di una separazione dal marito. Ora il ritorno in pubblico.