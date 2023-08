Prigozhin e l'aereo caduto, "cos'hanno ritrovato vicino a un cadavere"

24 agosto 2023 a

E' stato ritrovato il telefono cellulare di Evgeny Prigozhin, vicino a una delle vittime dell'incidente aereo di ieri in Russia in cui è morto il fondatore del Gruppo Wagner. A comunicarlo ad Al Jazeera una fonte politica del Gruppo Wagner. La pista privilegiata dalle agenzie di intelligence occidentali è quella dell'attentato, una bomba o un missile, per far cadere l'aereo su cui viaggiava l'ex braccio destro militare di Vladimir Putin, un fedelissimo diventato nemico pubblico numero uno dello Zar lo scorso giugno, quando con i suoi miliziani ribelli aveva tentato il colpo di Stato marciando verso Mosca. Finì con la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko e l'esilio in Bielorussia di Prigozhin, subito definito "un morto che cammina". Secondo l'ISW l'attacco al suo jet sarebbe avvenuto su "ordine di Putin", prevedibile "vendetta" del capo del Cremlino contro il ribelle.

Non a caso anche la Francia ha detto che ci sono "ragionevoli dubbi" sulla causa dell'incidente aereo costato la vita a Prigozhin e al suo vice Dmitry Utkin. "Non conosciamo ancora le circostanze di questo incidente. Possiamo avere qualche ragionevole dubbio", ha detto alla televisione France 2 il portavoce del governo, Olivier Veran. Alla domanda sull'affermazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui "in Russia non succede nulla senza che dietro ci sia Putin", Veran ha convenuto che "come regola generale, questa è una verità che può essere stabilita".

Prigozhin era "l'uomo che ha fatto il lavoro sporco di Putin. Ciò che ha fatto è inseparabile dalla politica di Putin, che gli ha dato la responsabilità di commettere abusi come capo della Wagner", ha aggiunto il portavoce. "Prigozhin lascia dietro di sé fosse comuni. Lascia dietro di sé disastri in gran parte del globo, penso all'Africa, all'Ucraina e alla stessa Russia", ha poi ricordato Veran.