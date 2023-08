Albania, morti due turisti italiani: l'incidente fatale, un ragazzino alla guida

24 agosto 2023 a

La morte li ha sorpresi in vacanza. Due turisti italiani in Albania, Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, originari di Pozzuoli, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. I due italiani intorno alle 3 del mattino stavano rientrando a Saranda, la città simbolo delle vacanze d'Albania di questa estate 2023. I dure ragazzi erano a bordo di una moto, poi l'impatto violentissimo.

Un'auto, una Mercedes Benz, guidata da un adolescente albanese di appena 17 anni, avrebbe improvvisamente tagliato loro la strada. Da qui l'incidente mortale. A quanto pare l'auto avrebbe letteralmente travolto la Honda su cui viaggiavano Gritto e Tizzano.

I due italiani sarebbero morti sul colpo. Adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire in modo chiaro la dinamica dell'incidente per accertare in modo preciso le responsabilità del ragazzino albanese alla guida dell'auto che spezzato la vita a due italiani che si godevano le vacanze a Saranda. Le indagini sono state già avviate.