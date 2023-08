Il matrimonio finisce malissimo: nozze in Italia, "gran maleducati"

29 agosto 2023 a

Due ragazzi americani decidono di sposarsi in Italia? La scelta sarebbe scortese e maleducata, secondo il popolo del web. La storia, come riporta Leggo, è quella di Liz Inglisa, 25 anni, di Chicago, che il prossimo anno si sposerà a Villa Balbiano, una delle location più prestigiose sul lago di Como. Secondo gli utenti sui social, però, sarebbe sbagliato costringere gli ospiti a viaggiare verso l'Italia per le sue nozze.

La location scelta dalla futura sposa è una villa super lussuosa da 100mila dollari, dove in passato sono stati girati film di successo come "Casino Royale" e "Star Wars". La 25enne, che ha parlato dell'organizzazione del suo matrimonio sui social, è stata subito sommersa dalle critiche. E il motivo è dato proprio dal posto scelto per le nozze, che sarebbe troppo distante per gli invitati. Una scelta, scrivono molti, "da gran maleducati".

Visti i numerosi commenti sotto gli ultimi post, la ragazza ha deciso di rispondere, condividendo con i suoi follower i motivi della scelta: pare che il matrimonio all'estero fosse un vero e proprio sogno nel cassetto per la coppia. E sia gli amici che la famiglia hanno accolto con entusiasmo la loro decisione, non sentendosi affatto costretti ad andare in Italia per festeggiare insieme a loro.